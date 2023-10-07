Российский футболист израильского клуба ответил, планирует ли он уезжать из страны

Российский футболист иерусалимского «Бейтара» Григорий Морозов рассказал, как обстоят дела у его семьи на фоне обстановки в Израиле. Слова Морозова передает «РБ Спорт».

«Всю информацию о происходящем вы можете узнавать из новостей. У нас все хорошо. У моей семьи все в порядке. У нас сегодня матч? О каком матче может идти речь, если в стране творится такое? Все игры были отменены. Планирую ли я уезжать? Очень много вопросов, на которые я не буду отвечать», — сказал Морозов.

7 октября силы ХАМАС выпустили по территории Израиля свыше 5 тыс. ракет. На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. В ответ на обстрелы ВВС Израиля нанесли удары по 21 объекту ХАМАС в секторе Газа. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.