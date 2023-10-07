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Футболист сборной Камеруна: я мечтал, чтобы мы сыграли с Россией

Полузащитник сборной Камеруна Ондуа: я всегда мечтал сыграть с Россией

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Полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа в своем Telegram-канале заявил, что он мечтал сыграть с национальной командой России.

«Я родился в Камеруне, вырос и стал футболистом в России. Я всегда мечтал, чтобы Россия и Камерун сыграли друг против друга, моя мечта вот‑вот осуществится», — сказал Ондуа.

12 октября сборная России сыграет товарищеский матч с Камеруном. Игра пройдет в Москве на домашнем стадионе московского «Динамо». 16 октября подопечные Валерия Карпина сыграют с Кенией. Матч состоится в Турции на стадионе «Титаник Мардан», который находится на территории элитного отеля в Анталье.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее РФС предложил сборной Бахрейна провести товарищеский матч с Россией.

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Футбол. Чемпионат России
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