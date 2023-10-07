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РФС предложил сборной Бахрейна провести товарищеский матч с Россией

В Ассоциации футбола Бахрейна рассказали о предложении РФС сыграть с Россией

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Телеграм-канал «Сборная России по футболу»

Технический директор Ассоциации футбола Бахрейна Абед Аль Ансари рассказал о переговорах с Российским футбольным союзом (РФС) по товарищескому матчу национальных сборных. Его слова приводит Sport24.

«Нам поcтупило предложение от Роccии провеcти товарищеcкий матч наших cборных в 2024-м году, но c марта по ноябрь наш календарь загружен играми отбора к чемпионату мира. Подождем и поcмотрим, где будет возможноcть организовать матч c роccийcкой cборной в cледующем году», — сказал Аль Ансари.

12 октября сборная России сыграет товарищеский матч с Камеруном. Игра пройдет в Москве на домашнем стадионе московского «Динамо». 16 октября подопечные Валерия Карпина сыграют с Кенией. Матч состоится в Турции на стадионе «Титаник Мардан», который находится на территории элитного отеля в Анталье.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее почетный президент РФС заявил, что ФИФА занимается глупостью.

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