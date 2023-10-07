Рекордсмен мира о нейтральном статусе: только если сам Путин скажет, что надо ехать

Российский конькобежец, рекордсмен мира в беге на 500 и 1000 метров Павел Кулижников в интервью «Матч ТВ» ответил на вопрос, готов ли он выступать в нейтральном статусе.

«Нет, я не буду выcтупать в нейтральном cтатуcе. Это моя позиция. Это вытирание ног о наc. Еcли вcе поедут в нейтральном cтатуcе? Я — нет. Только еcли cам Владимир Путин cкажет, что надо ехать. При другом раcкладе — нет», — заявил cпортcмен.

29-летний Кулижников — пятикратный чемпион мира на отдельных дистанциях, трехкратный чемпион мира в спринтерском многоборье, многократный чемпион Европы, участник Олимпийских игр 2022 года.

6 октября источник РИА Новости сообщил, что в рядах Международного союза конькобежцев (ISU) есть сторонники допуска спортсменов из Белоруссии к турнирам, так как формально для этого имеются основания. В частности, в данное время на территории Украины нет белорусских военнослужащих.

Совет Международного союза конькобежцев проходит 6–8 октября в швейцарской Лозанне. На нем рассмотрят вопрос о возвращении спортсменов из России и Белоруссии к международным соревнованиям после соответствующих рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК).

Ранее Татьяна Навка заявила, что ISU боится допускать Россию.