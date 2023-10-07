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Черчесов призвал не плакаться из-за изменения уровня РПЛ

Тренер Черчесов заявил, что ситуацию с изменением уровня РПЛ нужно принять

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов в интервью «Спорт-Экспрессу» ответил на вопрос об изменении уровня Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Он не может cохранятьcя таким, как раньше, — cтановитьcя лучше или хуже. Например, бывает, что одна команда cегодня выиграла 2:0, завтра — 4:0. И это нормальное явление. Но я бы хотел отметить, что cитуацию надо принимать такой, какая она еcть. Нужно макcимально иcпользовать ее, включитьcя в работу, а не плакатьcя и раccуждать.

У нас великолепная инфраструктура, болельщики ходят на матчи. Бывают зрелищные игры, бывают не очень — это футбол. Нужно позитивно смотреть на ситуацию, а не пессимистично», — заявил специалист.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

В турнирной таблице чемпионата России после 10 туров лидирует «Краснодар», набрав 24 очка. На втором месте располагаются самарские «Крылья Советов», имея в активе 21 балл. Замыкает тройку сильнейших московский «Локомотив» (18).

Ранее агент ФИФА оценил уровень легионеров, играющих в РПЛ.

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