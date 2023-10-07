Журналист об Овечкине: этот парень неподвластен времени

Журналист Джейми Маклеллан поделился мнением о попадании капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в топ-50 лучших игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором он занял 33-е место. Слова журналиста приводит TSN.

«Этот парень неподвластен времени! Да, он может стать медленнее, но продолжает забивать в том же темпе, что и в свои 28. Жду от него, что он будет лидировать в гонке снайперов. Он делает это лучше кого бы то ни было в истории хоккея. И пока он реально не сдаст… Да, это может случиться и в нынешнем году, но я думал так последние лет пять», — заявил Маклеллан.

В минувшем сезоне Овечкин принял участие в 74 матчах регулярного чемпионата НХЛ, отметившись 42 заброшенными шайбами и 33 результативными передачами. Однако это не помогло «Кэпиталз» выйти в плей-офф турнира.

Сейчас на счету россиянина 822 заброшенные шайбы за карьеру в НХЛ. Отставание от Уэйна Гретцки составляет 72 шайбы. На счету канадца 894 гола, и он продолжает удерживать первое место среди снайперов за всю историю НХЛ.

В первом матче регулярного сезона «Вашингтон» сыграет против «Питтсбург Пингвинз». Встреча пройдет 14 октября. Стартовое вбрасывание состоится в 2:30 по московскому времени.

Ранее семеро россиян попали в топ-50 лучших игроков НХЛ.