Трусова назвала свое любимое блюдо

Российская фигуристка в интервью «Оkko Спорт» рассказала о своей любви к пельменям и мармеладу.

«Мармелад я обожаю. Я могу наощупь понять, вкусный он будет или нет. Пельмени — моя любимая еда. По-моему, это всем известный факт. Пельмени я люблю больше всего», — сказала Трусова.

Трусова, которая является уроженкой Рязани, на Олимпийских играх — 2022 в Пекине стала обладательницей серебра, уступив соотечественнице Анне Щербаковой. После отстранения российских фигуристов от международных турниров Трусова пропустила чемпионат России в сезоне-2022/23. Последний раз она появлялась на льду на Гран-При России в Самаре в конце ноября 2022 года. Тогда она стала второй.

30 августа «Спорт-Экспресс» сообщил, что Трусова не планирует принимать участие в соревнованиях в сезоне-2023/24. Она снизила тренировочную активность после гастролей с шоу в Пекине, однако и до этого раздумывала о том, стоит ли продолжать карьеру.

Ранее Трусова назвала любимого актера.