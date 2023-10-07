Тарханов обозначил проблемы ЦСКА и «Спартака» перед очным поединком

Бывший главный тренер московского ЦСКА Александр Тарханов обозначил проблемы армейцев и столичного «Спартака» перед их очным поединком, передает Vprognoze.ru.

«Армейцы немного не доработали с селекцией. У них нехватка квалифицированных игроков. А у «Спартака» сложности с игрой. Теоретически красно-белые могут свои проблемы решить до зимней паузы, а ЦСКА — вряд ли», — сказал Тарханов.

Встреча между «Спартаком» и ЦСКА пройдет 8 октября. Команды выйдут на поле в 19.00 по московскому времени.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» занимает пятое место, набрав 16 очков. ЦСКА находится на седьмой строчке, уступая красно-белым по дополнительным показателям. Лидирует в чемпионате «Краснодар», имея в активе 24 очка.

В прошлом матче между «Спартаком» и ЦСКА была зафиксирована победа красно-белых со счетом 2:1. Встреча состоялась 21 мая.

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