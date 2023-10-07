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Колосков обвинил вице-президента УЕФА в непрофессионализме

Колосков о вице-президенте УЕФА Нильссоне: абсолютный непрофессионализм

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил, что вице-президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Карл-Эрик Нильссон поступил непрофессионально в вопросе допуска российских юниорских сборных до международных соревнований, передает ТАСС.

«То, что он так поступил, говорит о его абсолютном непрофессионализме. Если за что-то голосуешь, то ты должен быть убежден, что это мнение отражает позицию национальной ассоциации», — сказал Колосков.

Нильссона раскритиковали в Швеции за то, что он проголосовал за возвращение юниорских сборных России на международные турниры под эгидой УЕФА. Швед извинился за свой поступок. Он подал в отставку с поста президента Шведского союза спортивных организаций.

26 сентября исполком УЕФА допустил до международных турниров российские национальные команды из игроков не старше 17 лет. Они будут выступать без флага и гимна, а матчи будут проводиться за рубежом.

Ранее Дмитрий Булыкин назвал причину увольнения чиновника УЕФА с поста главы шведского спорта.

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