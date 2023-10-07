Тренер Мишин двумя словами оценил шансы россиян вернуться на международную арену

Заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Алексей Мишин заявил, что надо надеяться на возвращение россиян на международную арену, передает «Спорт день за днем».

«Надеяться надо. Вот и все», — сказал Мишин.

6 октября источник РИА Новости сообщил, что в рядах Международного союза конькобежцев (ISU) есть сторонники допуска спортсменов из Белоруссии к турнирам, так как формально для этого имеются основания. В частности, в данное время на территории Украины нет белорусских военнослужащих.

Совет Международного союза конькобежцев проходит 6-8 октября в швейцарской Лозанне. На нем рассмотрят вопрос о возвращении спортсменов из России и Белоруссии к международным соревнованиям после соответствующих рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК).

Под эгидой ISU проходят соревнования по конькобежному спорту, шорт-треку и фигурному катанию.

Ранее Татьяна Тарасова отреагировала на возможный допуск белорусских фигуристов.