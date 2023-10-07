Месси возобновил тренировки с «Интер Майами»

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси провел первую полноценную тренировку с командой после травмы, передает пресс-служба клуба в соцсетях.

Форвард пропустил четыре последних матча своей команды.

Ожидается, что Месси сыграет в матче регулярного чемпионата МЛС против «Цинциннати». Встреча состоится 8 октября в 2:30 по московскому времени.

Месси перебрался в «Интер Майами» летом 2023 года после двух лет выступлений за французский «Пари Сен-Жермен». Он дебютировал за клуб, отличившись со штрафного в первом матче. Его результативная серия остановилась на девяти играх.

После 12 игр за «Интер Майами» на счету Месси 11 забитых мячей и пять результативных передач. 20 августа аргентинец завоевал первый трофей в Америке. «Интер Майами» стал обладателем Кубка лиг, обыграв в решающем матче турнира «Нэшвилл» в серии послематчевых пенальти (10:9).

В турнирной таблице Восточной конференции «Интер Майами» занимает 14 место, набрав 33 очка. На первой строчке идет «Цинциннати», набрав 65 баллов.

Ранее сообщалось, что Месси может вернуться в Европу.