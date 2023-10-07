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Олимпийская чемпионка: я не поеду на Игры на условиях, которые выдвигает МОК

Олимпийская чемпионка Ахаимова: сейчас я бы не согласилась на условия МОК

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Global Look Press

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Ахаимова заявила, что не поедет на Олимпиаду на тех условиях, которые выдвигает к российским спортсменам Международный олимпийский комитет (МОК), передает «Советский спорт».

«Я выступала в условиях, в которых не было ни флага, ни гимна. Но у нас был Чайковский, триколор. Это много что значит. Я бы не согласилась на те условия, которые выдвигает МОК сейчас», — сказала Ахаимова.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

На заседании исполкома МОК 28 марта 2023 года было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий.

Ахаимова победила на Олимпиаде 2020 года. В 2018 году она стала победительницей чемпионата Европы.

Ранее Национальный олимпийский комитете (НОК) Украины просит МОК применить санкции к Олимпийскому комитету России.

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