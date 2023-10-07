Отец главного тренера «Ариса» рассказал об отношении к Кокорину в клубе

Николай Шпилевский, отец главного тренера кипрского «Ариса» Алексея Шпилевского, рассказал, что в команде все ждут чуда от российского форварда Александра Кокорина, передает «РБ Спорт».

«В «Арисе» очень хотели Александра. Это один из самых мастеровитых игроков клуба, это однозначно усиление. От него ожидают чуда на футбольном поле, ожидают, что он будет делать разницу», — сказал Шпилевский-старший.

Также Шпилевский-старший отметил, что Кокорину потребуется еще 2-3 матча, чтобы поймать волну.

Прошлым летом итальянская «Фиорентина» отдала Кокорина «Арису» в аренду сроком на один год. На Кипре не раз говорили о желании сохранить у себя российского нападающего. Всего в минувшем сезоне Кокорин принял участие в 27 матчах местного чемпионата, забив 11 мячей. Вместе с командой он выиграл золотые медали в прошлом сезоне.

К началу нового сезона россиянин готовился вместе с «Фиорентиной». Он успел сыграть в матче Лиги конференций, а затем снова был отдан в аренду «Арису».

Ранее футболист «Спартака» рассказал, о чем общается с Кокориным.