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Африканская сборная захотела провести матч с Россией

В Гвинейской футбольной ассоциации рассказали о желании сыграть с Россией

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Телеграм-канал «Сборная России по футболу»

Вице-президент Гвинейской футбольной ассоциации Сега Диалло заявил о желании провести матч между сборной его страны и национальной командой России. Его слова передает Sport24.

«Пока у нас не было переговоров с РФС об организации товарищеского матча, но мы хотим сыграть со сборной России в следующем году. Есть возможность запланировать дату в окна на матчи сборных. Мы готовы договориться, если РФС этого захочет», — сказал Диалло.

Международная федерация футбола (ФИФА) и исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) допустили до участия в соревнованиях под своей эгидой российские национальные команды из футболистов не старше 17 лет. Предполагается, что свои матчи мужские и женские сборные будут проводить без гимна, флага и не на территории России.

Весной 2022 года ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С того момента команды проводят только товарищеские матчи.

Ранее тренер сборной России Виктор Онопко рассказал о хорошем сигнале со стороны ФИФА и УЕФА.

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