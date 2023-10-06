Африканская сборная захотела провести матч с Россией

Вице-президент Гвинейской футбольной ассоциации Сега Диалло заявил о желании провести матч между сборной его страны и национальной командой России. Его слова передает Sport24.

«Пока у нас не было переговоров с РФС об организации товарищеского матча, но мы хотим сыграть со сборной России в следующем году. Есть возможность запланировать дату в окна на матчи сборных. Мы готовы договориться, если РФС этого захочет», — сказал Диалло.

Международная федерация футбола (ФИФА) и исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) допустили до участия в соревнованиях под своей эгидой российские национальные команды из футболистов не старше 17 лет. Предполагается, что свои матчи мужские и женские сборные будут проводить без гимна, флага и не на территории России.

Весной 2022 года ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С того момента команды проводят только товарищеские матчи.

Ранее тренер сборной России Виктор Онопко рассказал о хорошем сигнале со стороны ФИФА и УЕФА.