Радимов: будь Зарема сейчас на своем месте, Абаскаль давно бы уже уехал

Бывший футболист сборной России Владислав Радимов считает, что новое руководство «Спартака» ничего не понимает в футболе. Его слова передает «РБ Спорт».

«У «Спартака» в этом году пришло новое руководство, они вообще не понимают, что такое футбол. Я вот больше чем уверен – будь Зарема сейчас на своем месте, Абаскаль давно бы уже уехал. У меня такое ощущение, что у Заремы больше мужского в характере, чем у нынешнего руководства клуба. Очевидные вещи, что Абаскаль работать не хочет», — сказал Радимов.

4 октября «Спартак» разгромно уступил московскому «Динамо» в Кубке России со счетом 0:3. Несмотря на это поражение, красно-белые уже обеспечили себе выход в плей-офф турнира. В Российской премьер-лиге (РПЛ) красно-белые набрали 16 очков и занимают седьмое место.

Абаскаль возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. Специалист до России работал в греческом «Волосе» и швейцарском «Базеле». По ходу сезона он продлил контракт с командой с увеличением заработной платы. В минувшем сезоне спартаковцы под его руководством стали третьими в чемпионате России.

Ранее бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили категорически отказался давать комментарии, связанные с красно-белыми.