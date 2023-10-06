Булыкин назвал причину увольнения чиновника УЕФА с поста главы шведского спорта

Экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал новость об отставке вице-президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Карл-Эрик Нильссона с поста главы Шведской национальной спортивной конфедерации (SISU). Слова Булыкина передает RT.

«Неудивительно. Ведь сейчас идет активная русофобская кампания. И во всем этом очень тяжело тем людям, которые выступают за развитие футбола, а не за политические нарративы в отношении России. Делается это показательно, чтобы остальным было понятно, что будет с тем, кто встанет на сторону россиян», — сказал Булыкин.

После ухода Нильссона исполняющим обязанности главы организации стала Анна Иварссон, которая ранее была вице-председателем.

26 сентября исполком УЕФА допустил до международных турниров российские национальные команды из игроков не старше 17 лет. Они будут выступать без флага и гимна, а матчи будут проводиться за рубежом.

После этого о бойкоте матча против сборных России объявили Англия, Швеция, Норвегия, Дания, Северная Ирландия, Латвия, Польша и Украина.

Сборные России всех возрастов были отстранены от участия в международных матчах весной 2022 года.

В МОК отреагировали на включение в состав ОКР представительств новых регионов России.