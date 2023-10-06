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В МОК отреагировали на включение в состав ОКР представительств новых регионов России

МОК о включении новых регионов России в состав ОКР: выясняем все подробности

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Reuters

Международный олимпийский комитет (МОК) отреагировал на включение в Олимпийский комитет России (ОКР) представительств новых регионов России. Слова представителя МОК передает ТАСС.

В состав ОКР вошли представительства ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

«В настоящее время Международный олимпийский комитет выясняет все подробности сложившейся ситуации», – заявил представитель МОК.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

На заседании исполкома МОК 28 марта 2023 года было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий.

Ранее сообщалось, что НОК Украины просит МОК применить санкции к Олимпийскому комитету России.

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