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Бывший футболист «Спартака»: никогда больше не спрашивайте меня про красно-белых

Экс-футболист Кавазашвили: я больше никогда не буду комментировать «Спартак»

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Александр Вильф/РИА Новости

Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили категорически отказался давать комментарии, связанные с красно-белыми. Его слова передает «РБ Спорт».

«Будущее Гильермо Абаскаля. Никаких ответов ты от меня, дорогой брат, родной человек, не получишь. Никогда не звони мне по «Спартаку». Я категорично дал слово: про «Спартак» ничего не говорить. Ни одного слова. Дам ли я комментарии по «Спартаку»? Вообще не буду! Никогда!» — сказал Кавазашвили.

4 октября «Спартак» разгромно уступил московскому «Динамо» в Кубке России со счетом 0:3. Несмотря на это поражение, красно-белые уже обеспечили себе выход в плей-офф турнира. В Российской премьер-лиге (РПЛ) красно-белые набрали 16 очков и занимают седьмое место.

Абаскаль возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. Специалист до России работал в греческом «Волосе» и швейцарском «Базеле». По ходу сезона он продлил контракт с командой с увеличением заработной платы. В минувшем сезоне спартаковцы под его руководством стали третьими в чемпионате России.

Ранее экс-футболист Владимир Быстров выступил за увольнение Абаскаля из «Спартака».

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Футбол. Чемпионат России
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