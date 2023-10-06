Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Тарасова отреагировала на заявление ОКР о клопах в Париже

Тарасова о заявлении ОКР: парижских клопов оставьте в покое, у нас они тоже есть

close
100%
Андрей Александров/РИА «Новости»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала заявление Олимпийского комитета России (ОКР) по поводу возможной поездки российских спортсменов в Париж для участия в Олимпиаде-2024. Слова Тарасовой передает РИА Новости.

Ранее ОКР задался вопросом, нужно ли российским олимпийцам «кормить парижских клопов» в условиях бана со стороны Международного олимпийского комитета (МОК).

«Клопов оставьте в покое, у нас тоже клопы в Москве имеются. Если кого-то и допустят, пусть сами спортсмены и федерации решают, ехать или нет», — сказала Тарасова.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

На заседании исполкома МОК 28 марта 2023 года было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий.

Ранее ОКР подал в суд на МОК из-за задолженности.

Все новости на тему:
Хроника
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий