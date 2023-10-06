Тарасова отреагировала на заявление ОКР о клопах в Париже

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала заявление Олимпийского комитета России (ОКР) по поводу возможной поездки российских спортсменов в Париж для участия в Олимпиаде-2024. Слова Тарасовой передает РИА Новости.

Ранее ОКР задался вопросом, нужно ли российским олимпийцам «кормить парижских клопов» в условиях бана со стороны Международного олимпийского комитета (МОК).

«Клопов оставьте в покое, у нас тоже клопы в Москве имеются. Если кого-то и допустят, пусть сами спортсмены и федерации решают, ехать или нет», — сказала Тарасова.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

На заседании исполкома МОК 28 марта 2023 года было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий.

Ранее ОКР подал в суд на МОК из-за задолженности.