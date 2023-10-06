ОКР задался вопросом, нужно ли российским спортсменам «кормить парижских клопов»

Пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР) в Telegram-канале, комментируя нашествие клопов в Париже, задалась вопросом о целесообразности выступления российский спортсменов на Олимпиаде-2024, которая пройдет в столице Франции.

«Конечно, местных клопов вряд ли получится убедить подписать отказ от укусов спортсменов и официальных лиц и отстранить от неофициального состязания с клопами других стран. При этом остается вопрос — а нужно ли нам при нынешних условиях кормить парижских клопов...» — говорится в сообщении.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

На заседании исполкома МОК 28 марта 2023 года было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий.

Ранее глава ОКР ответил на вопрос о выходе из МОК.