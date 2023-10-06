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Тарасова отреагировала на возможный допуск белорусских фигуристов

Тарасова: рада, что нашлись люди, защищающие интересы белорусских фигуристов

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Андрей Александров/РИА «Новости»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в комментарии РИА Новости поделилась мнением о возможном допуске белорусских фигуристов до международных соревнований.

«Рада, что нашлиcь люди, которые защищают интереcы белоруccких cпортcменов. О том, что это может быть хорошим знаком для наc, я даже не думаю. В таких cитуациях предпочитаю подождать. Будет потепление — cпаcибо, не будет — до cвидания. Не надо людей заранее обнадеживать», — сказала Тарасова.

Совет Международного союза конькобежцев пройдет 6-8 октября в швейцарской Лозанне. На нем рассмотрят вопрос о возвращении спортсменов из России и Белоруссии к международным соревнованиям после соответствующих рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК).

Под эгидой ISU проходят соревнования по конькобежному спорту, шорт-треку и фигурному катанию.

Ранее французский фигурист выиграл турнир, исполнив запрещенный элемент.

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