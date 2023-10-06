Экс-тренер «Спартака» сравнил московский клуб с пианино

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин предположил, что нынешнему наставнику красно-белых Гильермо Абаскалю не хватает опыта работы на высоком уровне. Своим мнением он поделился с RT.

«Ему 34 года, он в футболе работает два года. Его предыдущий опыт не cчитаетcя: это была разминка, он вcе еще учитcя. Еcли это политика клуба, надо cмотреть дальше, что тренер cможет показать. Пианиcт играет как умеет. Он еще не знает вcех азов игры на пианино, а «Cпартак» — очень cложное пианино.

Тут самая большая гвардия болельщиков в стране. Все население Швейцарии, в которой Абаскаль работал, меньше, чем количество болельщиков красно-белых. Он еще не работал в такой обстановке», — заявил специалист.

4 октября «Спартак» разгромно уступил «Динамо» в Кубке России со счетом 0:3. Несмотря на это поражение, красно-белые уже обеспечили себе выход в плей-офф турнира. В Российской премьер-лиге (РПЛ) красно-белые набрали 16 очков и занимают седьмое место.

Абаскаль возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. Специалист до России работал в греческом «Волосе» и швейцарском «Базеле». По ходу сезона он продлил контракт с командой с увеличением заработной платы. В минувшем сезоне спартаковцы под его руководством стали третьими в чемпионате России.

Ранее Колосков заявил, что у Абаскаля кризис в голове.