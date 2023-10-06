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Тренер «Динамо» Личка: в этом сезоне «Зениту» чуть-чуть потяжелее

Тренер «Динамо» Личка считает, что «Зенит» силен ментально

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Александр Вильф/РИА Новости

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о конкуренции с петербургским «Зенитом» в чемпионате России, отметив, что подопечные Сергея Семака сильны ментально, передает «Спорт-Экспресс».

«Может быть, в этом сезоне «Зениту» чуть-чуть потяжелее. Хотя на протяжении последних пяти лет они доминировали. Уверен, что они сильны ментально. Понятно, что время покажет», — сказал Личка.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» занимает шестое место, набрав 16 очков. Подопечные Сергея Семака располагаются на четвертой строчке, имея в активе 17 баллов. Лидирует в чемпионате «Краснодар», набрав 24 очка, на втором месте идут самарские «Крылья Советов» (21), замыкает тройку сильнейших московский «Локомотив» (18).

В следующем туре «Динамо» сыграет на своем поле с воронежским «Факелом». Клуб с берегов Невы на выезде померится силами с «Сочи».

Ранее Личка призвал своих игроков перестать показывать фигурное катание.

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