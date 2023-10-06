«Ювентус» отказался выплачивать Роналду задолженность по зарплате

Туринский «Ювентус» отказался выплачивать своему бывшему форварду Криштиану Роналду задолженность по зарплате, передает Football Italia.

Игрок не смог договориться в итальянском арбитражном суде с туринским клубом о выплате причитающейся ему зарплаты во время пандемии.

У Роналду было тайное соглашение с «Ювентусом», которое позволяло туринскому клубу отложить выплату зарплаты в период пандемии Covid-19. Итальянцы должны перевести Роналду еще €19,9 млн. Эту выплату обещали в случае ухода португальца. Футболист играл за «Юве» с 2018 по 2021 год.

Роналду стал игроком «Аль-Насра» из Саудовской Аравии 2 января 2023 года, по контракту с клубом он будет получать €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи.

12 августа «Аль-Наср» одержал победу над «Аль-Хилялем» в финальном матче Кубка арабских чемпионов. Встреча, прошедшая на Международном стадионе имени Короля Фахда в Таифе, закончилась со счетом 2:1 в дополнительное время. Роналду отметился дублем. Таким образом, Роналду завоевал первый трофей в составе «Аль-Насра». Всего на счету Роналду 30 трофеев на клубном уровне.

Ранее Роналду во второй раз подряд стал лучшим игроком лиги Саудовской Аравии.