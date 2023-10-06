Месси может вернуться в Европу

Футболист «Интер Майами» Лионель Месси может уйти в краткосрочную аренду в Европу, если его клуб не квалифицируется в плей-офф МЛС, передает Inter Miami FC Hub.

Сейчас «Интер Майами» занимает 14-е место в Восточной конференции. От зоны плей-офф «Интер Майами» отстает на шесть очков.

Месси перебрался в «Интер Майами» летом 2023 года после двух лет выступлений за французский «Пари Сен-Жермен». Он дебютировал за клуб, отличившись со штрафного в первом матче. Его результативная серия остановилась на девяти играх.

После 12 игр за «Интер Майами» на счету Месси 11 забитых мячей и пять результативных передач. 20 августа аргентинец завоевал первый трофей в Америке. «Интер Майами» стал обладателем Кубка лиг, обыграв в решающем матче турнира «Нэшвилл» в серии послематчевых пенальти (10:9).

В следующем матче «Интер Майами» сыграет с «Цинциннати». Встреча состоится 8 октября. Стартовый свисток прозвучит в 2:30 по московскому времени.

До конца регулярного сезона «Интер Майами» осталось провести три матча.

Ранее в «Интер Майами» рассказали, почему Месси не выходит на поле.