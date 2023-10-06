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Колосков: у Абаскаля кризис в голове

Почетный президент РФС Колосков: у тренера «Спартака» Абаскаля кризис в голове

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил, что тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль находится в кризисе, передает «Евро-Футбол.Ру».

«Кажется, что тренер в кризисе, а команда — нет. В матче с «Крыльями» он убирал с поля сильнейших футболистов, а выпускал игроков резерва. Конечно, запасные футболисты слабее. У него какой-то кризис в голове», — сказал Колосков.

4 октября «Спартак» разгромно уступил «Динамо» в Кубке России со счетом 0:3. Голами отметились Фомин, Бителло и Зазвонкин. Несмотря на это поражение, красно-белые уже обеспечили себе выход в плей-офф турнира.

Абаскаль возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. Специалист до России работал в греческом «Волосе» и швейцарском «Базеле». По ходу сезона он продлил контракт с командой с увеличением заработной платы. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

Ранее Игорь Колыванов заявил, что к Абаскалю относятся положительно из-за национальности.

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