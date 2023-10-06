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Экс-игрок «Зенита»: Миранчук на своем месте в «Аталанте», отдыхает на скамеечке

Экс-игрок «Зенита» Быстров: Миранчуку надо было валить из «Аталанты»

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Global Look Press

Бывший футболист петербургского «Зенита» Владимир Быстров высказался о российском полузащитнике итальянской «Аталанты» Алексее Миранчуке, который в матче второго тура группового этапа Лиги Европы против лиссабонского «Спортинга» остался на скамейке запасных, передает «Матч ТВ».

«Леха был на своем месте, спокойненько на скамеечке отдыхал. Ясно было, что ему летом нужно было валить из «Аталанты» как можно скорее. Не знаю, что заставило его остаться», — сказал Быстров.

«Аталанта» обыграла «Спортинг» со счетом 2:1.

Миранчук в сентябре 2020 года перебрался в итальянскую «Аталанту» из московского «Локомотива». По словам агента Вадима Шпинева, контракт игрока с клубом истекает летом 2025 года.

Россиянину не удалось закрепиться в основном составе команды, и летом 2022 года он на правах аренды перешел в «Торино». Полузащитник год провел в клубе из Турина, забив четыре гола в 29 играх, и в клубе захотели его сохранить. Новый сезон россиянин начал в «Аталанте». Миранчук провел за команду три матча во всех турнирах.

Ранее был назван итальянский клуб, в который мог перейти Миранчук.

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Футбол. Чемпионат Италии
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