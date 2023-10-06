Фанаты немецкого клуба провели акцию против реформ еврокубков

Фанаты дортмундской «Боруссии» во время матча второго тура группового раунда Лиги чемпионов с «Миланом» провели акцию против реформы еврокубковых турниров, развернув баннеры и устроив пиротехническое шоу, передает «Чемпионат».

«Футбол для миллионов людей, а не для миллиардов евро», — гласил один из баннеров.

«Лига чемпионов – Суперлига 2.0. Нет реформе ЛЧ», — было написано на другом баннере.

С сезона-2024/25 в Лиге чемпионов не будет группового этапа. Каждая команда проведет восемь матчей, по результатам которых будут определены 24 участника плей-офф. В основной части турнира сыграют 36 клубов.

Также ряд европейских СМИ сообщает, что рассматривается вариант внедрения трех дивизионов — Суперлиги, Лиги Европы и Лиги претендентов. Между тремя дивизионами предусматривается борьба за повышение и понижение в классе.

Действующим победителем Лиги чемпионов является английский «Манчестер Сити».

Ранее английский «Ньюкасл» разгромил французский «ПСЖ» в матче Лиги чемпионов.