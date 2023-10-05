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Месси номинирован на приз самому ценному игроку МЛС

Месси и Бускетс номинированы на приз самому ценному игроку МЛС

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Sam Navarro-USA TODAY Sports/Reuters

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси номинирован на приз лучшему игроку сезона МЛС, сообщается на официальном сайте лиги.

Всего на награду претендуют 30 футболистов. Также на приз MVP номинирован одноклубник Месси Серхио Бускетс. Каждый клуб самостоятельно выдвигает своих футболистов на приз самому ценному игроку лиги. Претендовать на награду могут лишь два игрока из одного клуба.

Месси перебрался в «Интер Майами» летом 2023 года после двух лет выступлений за французский «Пари Сен-Жермен». Он дебютировал за клуб, отличившись со штрафного в первом матче. Его результативная серия остановилась на девяти играх.

После 12 игр за «Интер Майами» на счету Месси 11 забитых мячей и пять результативных передач. 20 августа аргентинец завоевал первый трофей в Америке. «Интер Майами» стал обладателем Кубка лиг, обыграв в решающем матче турнира «Нэшвилл» в серии послематчевых пенальти (10:9).

Аргентинец пропустил несколько последних игр «Интер Майами» из-за травмы.

Ранее стало известно, где и когда Месси хочет завершить карьеру.

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