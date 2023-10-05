«Арис» Кокорина обыграл «Рейнджерс» в Лиге Европы

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Завершился матч второго тура группового этапа Лиги Европы, в котором кипрский «Арис» принимал шотландский «Рейнджерс». Встреча, прошедшая в Колосси, закончилась победой кипрской команды со счетом 2:1.

На девятой минуте матча счет открыл игрок «Ариса» Мукету‑Муссунда. На 69-й минуте преимущество хозяев удвоил Хави Бабика. Единственный мяч «Рейнджерс» на 70-й минуте забил Абдалла Сима.

Российский форвард «Ариса» Александр Кокорин появился на поле на 68-й минуте, но не отметился результативными действиями.

Таким образом, после двух проведенных матчей «Арис» располагается на втором месте в турнирной таблице группы C, имея в активе три очка. «Рейнджерс» также набрал три очка, но занимает четвертую строчку. Возглавляет группу пражская «Спарта», которая также заработала три балла.

В следующем туре «Арис» сыграет с испанским «Бетисом», а «Рейнджерс» проведет встречу со «Спартой». Оба матча пройдут 26 октября.

Ранее бывший футболист испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой оценил уровень игры Александра Кокорина.