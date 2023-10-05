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Экс-президент РФС: в РПЛ не будет интриги без конкурентоспособного «Спартака»

Экс-глава РФС Колосков: без конкурентоспособного «Спартака» в РПЛ нет интриги

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил, что не хочет, чтобы московский «Спартак» потерпел крупное поражение от ЦСКА в матче 11-го тура чемпионата России. Слова Колоскова передает Legalbet.

«Кто-то желает «Спартаку» проиграть в дерби с ЦСКА. Но я, например, не спартаковский болельщик и не хочу, чтобы красно-белые серьезно уступили в таком матче. Я хочу, чтобы «Спартак» был конкурентоспособный. Единственное, что я хочу, чтобы была интрига в чемпионате. Нет «Спартака» — нет интриги», — сказал Колосков.

В ближайшем туре Российской премьер-лиги красно-белые на выезде сыграют с московским ЦСКА. Встреча состоится 8 октября. В последнем матче «Спартак» потерпел поражение от «Динамо» в матче Кубка России со счетом 0:3. После 10 проведенных матчей подопечные Гильермо Абаскаля располагаются на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России, заработав 16 очков.

Ранее журналист Василий Уткин заявил, что все привыкли к лихорадке «Спартака».

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