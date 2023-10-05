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Третьяк заявил, что ФХР будет просить IIHF о допуске юношеских сборных

Глава ФХР Третьяк: мы попросим IIHF о допуске юношеских сборных России

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РИА Новости

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил, что организация попросит Международную федерацию хоккея (IIHF) допустить юношеские сборные России до участия в международных соревнованиях. Слова Третьяка передает ТАСС.

«Мы обращались по этому вопросу, сейчас пошлем еще одно письмо. Пример ФИФА и УЕФА? Хорошо, что появилась звездочка, дай бог, чтобы она засверкала для других», — сказал Третьяк.

26 сентября исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) допустил до международных турниров российские юношеские сборные до 17 лет. Однако они будут выходить на поле без флага и гимна. Матчи пройдут за рубежом.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. IIHF отстранила ФХР от участия на чемпионате мира в 2022 году, это решение продолжает действовать до сих пор.

В последний раз молодежная сборная России выигрывала чемпионат мира в 2011 году.

Ранее в IIHF рассказали, будут ли допущены молодежные команды России к соревнованиям.

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Хоккей. Сборная России
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