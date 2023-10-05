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Футболист «Спартака» стал самым подешевевшим игроком РПЛ

Нападающий Промес стал самым подешевевшим игроком РПЛ по версии Transfermarkt

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Портал Transfermarkt обновил трансферные стоимости игроков Российской премьер-лиги (РПЛ).

Нидерландский нападающий московского «Спартака» Квинси Промес стал самым подешевевшим игроком лиги. Форвард потерял в стоимости €5 млн и теперь оценивается в €6 млн. Вторым в списке стал футболист «Зенита» Вильмар Барриос, который теперь стоит €16 млн (-2). Тройку самых подешевевших игроков РПЛ замкнул защитник «Спартака» Георгий Джикия, который потерял в стоимости €1 млн. Сейчас Transfermarkt оценивает российского защитника в €6,5 млн.

В текущем сезоне Промес провел за «Спартак» 13 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и сделал шесть результативных передач. В ближайшем туре Российской премьер-лиги красно-белые на выезде сыграют с московским ЦСКА. Встреча состоится 8 октября. В последнем матче «Спартак» потерпел поражение от «Динамо» в матче Кубка России со счетом 0:3. После 10 проведенных матчей подопечные Гильермо Абаскаля располагаются на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России, заработав 16 очков.

Ранее футболист «Крыльев» рассказал, что его шокировало в матче со «Спартаком».

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