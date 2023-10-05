Стало известно, будет ли матч Россия — Кения учтен в рейтинге ФИФА

Товарищеский матч между сборными России и Кении будет учтен в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя службы коммуникаций Российского футбольного союза (РФС).

«Матч сборных России и Кении пойдет в рейтинг ФИФА. В игре предусмотрено пять замен, а также еще одна в случае получения серьезной травмы», — заявили в РФС.

Сборная России проведет товарищеский матч с Камеруном 12 октября. Матч пройдет на «ВТБ Арене». 16 октября в Турции россияне встретятся со сборной Кении.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

С начала года сборная России провела четыре товарищеских матча с командами из Азии: Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. 12 сентября национальная команда сыграла вничью с Катаром — 1:1.

Ранее Минспорта Украины обратилось к УЕФА насчет бойкота России.