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Стало известно, сколько ОКР выплатит спортсменам за пропуск международных соревнований

ОКР выплатит чемпионам ОИ по 500 тыс рублей за пропуск международных стартов

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РИА Новости

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что олимпийские чемпионы получат по 500 тысяч рублей в качестве компенсации за пропуск международных турниров. Слова Позднякова передает ТАСС.

«Сначала выплаты будут получать спортсмены по летним видам спорта. Будут выплачено 500 тысяч для золотых медалистов, 350 тысяч — для серебряных и 250 — для бронзовых. 150 тысяч рублей будет выплачено участникам Олимпийских игр. Речь идет о тех, кто активно занимается, тренируется», — сказал Поздняков.

Глава ОКР отметил, что компенсации получат только те атлеты, которые отказались выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

На заседании исполкома МОК 28 марта 2023 года было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий.

Ранее Поздняков заявил, что российским атлетам не гарантирована безопасность на Играх в Париже.

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