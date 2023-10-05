Канадский хоккеист заявил о желании выйти на лед в качестве гражданина России

Защитник хабаровского хоккейного клуба «Амур» Кэмерон Ли прокомментировал получение российского паспорта. Его слова передает пресс-служба «Амура».

«Я взволнован, для меня это огромная честь. Теперь с нетерпением жду момента, когда выйду на тренировку уже как гражданин России. Хочу поблагодарить Президента страны, нашего губернатора и весь клуб «Амур» за то, что процесс прошел так быстро», — сказал Ли.

31 июля Кэмерон Ли заявил, что хочет в ближайшее время оформить российское гражданство. Хоккеист признался, что это было его личной инициативой. Он играет в России с 2022 года.

В минувшем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Кэмерон Ли провел 53 матча, в которых набрал 20 (7+13) очков при показателе полезности +1. Канадец пропустил заключительные матчи сезона из‑за перелома ключицы. В нынешнем сезоне Ли забросил одну шайбу и сделал шесть результативных передач в 13 матчах.

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