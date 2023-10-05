Бывший футболист «МЮ»: Абаскаль — маленький ребенок, сидит и муравьев ищет

Бывший футболист «Спартака» и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис подверг критике главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля. Слова Канчельскиса передает «РБ Спорт».

«Абаскаль кротовничает, сидит и муравьев ищет, параллельно смотря на свой планшет. Вам не смешно? Бесков на трибуну уходил, а Гильермо на корточках сидит. Он — маленький ребенок. Что он ищет на земле? Муравьев на столе «Лукойла»? Как он попал вообще в клуб? «Спартак» у нас стал, видимо, игрушкой для детей», — сказал Канчельскис.

«Спартак» потерпел в двух последних матчах поражения с общим счетом 0:7. Сначала красно-белые пропустили четыре безответных мяча в чемпионате от самарских «Крыльев Советов», а затем уступили со счетом 0:3 в столичном дерби «Динамо» на групповой стадии в Кубке страны. В ближайшем туре чемпионата «Спартак» встретится в другом московском дерби с ЦСКА.

Ранее бывший игрок «Спартака» оценил вероятность отставки Абаскаля после матча с ЦСКА.