Президент «Спартака» о работе Кержакова: сербские болельщики нетерпеливы в отношении тренеров

Президент «Спартака» из сербской Суботицы Никола Симович признался, что удовлетворен результатами команды под руководством российского специалиста Александра Кержакова. Об этом он заявил «Спорт-Экспрессу».

«Удовлетворен результатами на данный момент и уверен, что дальше мы будем только прогрессировать. Сербские болельщики и многие клубы в стране совершенно нетерпеливы в отношении тренеров, и многие торопятся с их сменой. Мы делаем все возможное, чтобы не быть клубом такого типа. Стараемся дать максимально возможный шанс каждому тренеру, которого назначаем. И, видя ситуацию, я абсолютно не был обеспокоен», — сказал Симович.

Кержаков стал тренером «Спартака» в июне 2023 года. Под его руководством команда одержала четыре победы в девяти матчах высшей лиги Сербии.

До того как возглавить сербский клуб, Кержаков с начала февраля 2023 года тренировал кипрскую «Кармиотиссу». Под его руководством команда провела семь матчей, два из которых завершились победой, четыре — поражением и одна — ничьей, после чего специалист ушел с поста главного тренера по собственному желанию.

Ранее легенда ЦСКА раскритиковал Титова за призыв к молодым игрокам «бежать» за границу.