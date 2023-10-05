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В венгерской Федерации рассказали, как относятся к решению УЕФА допустить россиян

В венгерской Федерации заявили, что уважают решение УЕФА о допуске россиян

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РИА Новости

Венгерская футбольная федерация (ВФФ) уважает решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о допуске команд России до 17 лет. Слова представителя организации передает ТАСС.

«Венгерская Федерация футбола как ассоциация — член УЕФА всегда уважает и соблюдает все решения и регламенты УЕФА», — сказали в организации.

6 сентября исполком УЕФА допустил до международных турниров российские национальные команды из игроков не старше 17 лет в нейтральном статусе и не на территории России.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Национальная команда проводила только товарищеские матчи.

Свой последний официальный матч россияне провели в ноябре 2021 года против Хорватии (0:1) в отборочном турнире чемпионата мира. В финальную стадию подопечные Валерия Карпина не смогли попасть из-за отстранения.

Ранее Минспорта Украины обратилось к УЕФА насчет бойкота России.

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