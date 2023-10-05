Игрок ХК «Динамо» о «Локо»: не думаю, что у них есть хоть один выделяющийся парень

Нападающий московского «Динамо» Эрик О'Дэлл высказался о проигранном матче против ярославского «Локомотива». Его слова передает Legalbet.

«Были ли мы удивлены атакующим стилем игры «Локомотива»? Нет. Они хорошо сыграли сегодня, но я думаю, мы тоже были хороши.

На мой взгляд, все в составе «Локо» являются хорошими игроками. Не думаю, что у них есть хоть один выделяющийся парень, они все весьма хороши. Они демонстрируют отличную командную игру», — сказал О'Дэлл.

Также игрок почеркнул, что его команда имела достаточно шансов, но не смогла ими воспользоваться.

4 октября «Динамо» в рамках четвертого матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги уступило «Локомотиву» со счетом 2:5. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Лихачев, Шалунов (дубль), Бут и Алексеев. У москвичей по голу на счету О'Дэлла и Мартынова.

«Локомотив» и «Динамо» в зоне «Запад» занимают первое и второе места соответственно. Команды разделяет всего два очка.

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