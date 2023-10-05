Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Гладилин поддержал Титова, призвавшего футболистов «бежать» в зарубежные чемпионаты

Тренер Гладилин заявил, что российские футболисты должны играть в сильных лигах

close
100%
Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал высказывание экс-капитана красно-белых Егора Титова, призвавшего молодых российских футболистов «бежать» в европейские чемпионаты. В комментарии «Газете.Ru» Гладилин поддержал Титова, пояснив, что лишь таким образом молодые игроки могут прогрессировать.

«Это никакой не побег. Просто игроки, которые растут в мастерстве, должны играть в более сильных чемпионатах. Наш чемпионат, к сожалению, не входит в топ-5 — спорно даже, входит ли он в десятку. Конечно, нужно играть в сильных зарубежных клубах. Наш чемпионат сейчас упал в классе, и, для того чтобы сборная команда и сами игроки росли, надо играть в сильных лигах. Я полностью поддерживаю и Карпина, и Титова, и всегда придерживался этой позиции. Должна быть конкуренция, тогда будет рост. Здесь, в тепличных условиях, индивидуальное мастерство игроков не будет повышаться», — считает Гладилин.

Титов, говоря о необходимости молодым игрокам «бежать» в другие чемпионаты, пояснил, что в Российской премьер-лиге они не прогрессируют. Он подчеркнул, что уровень российского первенства упал с отъездом большого количества легионеров.

Ранее российский футболист разместил свой баннер на Таймс-сквер в Нью-Йорке.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий