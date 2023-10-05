Гладилин поддержал Титова, призвавшего футболистов «бежать» в зарубежные чемпионаты

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал высказывание экс-капитана красно-белых Егора Титова, призвавшего молодых российских футболистов «бежать» в европейские чемпионаты. В комментарии «Газете.Ru» Гладилин поддержал Титова, пояснив, что лишь таким образом молодые игроки могут прогрессировать.

«Это никакой не побег. Просто игроки, которые растут в мастерстве, должны играть в более сильных чемпионатах. Наш чемпионат, к сожалению, не входит в топ-5 — спорно даже, входит ли он в десятку. Конечно, нужно играть в сильных зарубежных клубах. Наш чемпионат сейчас упал в классе, и, для того чтобы сборная команда и сами игроки росли, надо играть в сильных лигах. Я полностью поддерживаю и Карпина, и Титова, и всегда придерживался этой позиции. Должна быть конкуренция, тогда будет рост. Здесь, в тепличных условиях, индивидуальное мастерство игроков не будет повышаться», — считает Гладилин.

Титов, говоря о необходимости молодым игрокам «бежать» в другие чемпионаты, пояснил, что в Российской премьер-лиге они не прогрессируют. Он подчеркнул, что уровень российского первенства упал с отъездом большого количества легионеров.

Ранее российский футболист разместил свой баннер на Таймс-сквер в Нью-Йорке.