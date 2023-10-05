Российский игрок НХЛ рассказал о реакции на его отказ участвовать в акции ЛГБТ

Защитник «Коламбус Блю Джекетс» Иван Проворов в интервью на YouTube-каналу «Скользкий лед» рассказал, что сначала испытал негатив в свою сторону после отказа от участия в акции в поддержку ЛГБТ.

«В первые сутки был в основном негатив в мою сторону. В соцсетях? Да. Не читаешь, но везде всё равно обсуждают — TSN, NBC, CNN, Fox News. Меня поддерживали родные, близкие. В России все поддерживали, там тоже друзья, знакомые поддерживали. А следующие две-три недели пошел позитив.

Людям, наоборот, понравился этот поступок – настоял на своем, на вере, на религии», — сказал Проворов.

В январе 2023 года Проворов отказался выходить на раскатку перед матчем регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в форме с символикой ЛГБТ. В итоге после пропущенной раскатки российский хоккеист принял участие в матче против «Анахайма». Его команда одержала разгромную победу со счетом 5:2. Проворов результативными действиями не отметился.

После его поступка многие игроки и даже команда «Нью-Йорк Рейнджерс» отказались от подобной инициативы.

Ранее канадский легионер «Динамо» заявил, что не хочет возвращаться в НХЛ из-за закулисных игр.