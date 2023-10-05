Жулин: когда весь маразм пройдет, то русские вернутся

Тренер Александр Жулин считает, что российские спортсмены не должны страдать и не участвовать в международных турнирах. Об этом он заявил Legalbet.

«Когда весь этот маразм пройдет, все равно придет к тому, что русские вернутся. Без нас плохо. Причем тут вообще дети своих родителей, если так говорить? Они не должны за это отвечать. Спортсменов нельзя было трогать. Раньше олимпийское движение — это была идеальная история, когда даже вoйны прекращались. Это было круто! Сейчас Томас Бах подстроился под власть имущих людей, и нас отовсюду повыгоняли. Это ужасно», — сказал Жулин.

26 сентября исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) допустил до международных турниров российские национальные команды из игроков не старше 17 лет в нейтральном статусе.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее Минспорта Украины обратилось к УЕФА насчет бойкота России.