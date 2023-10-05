Мбаппе подвергся критике за свой образ жизни: лидер развратных вечеринок Парижа

Итальянский журналист Даниэль Риоло раскритиковал образ жизни французского нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе.

«Из-за временного отстранения у Мбаппе была паршивая подготовка к новому сезону. Когда ты из рук вон плохо готовишься, то на поле у тебя потом получается гораздо меньше.

Если в чем Мбаппе и становится лидером, так это в самых развратных вечеринках Парижа. О его репутации говорят все вокруг… Ему стоит быть очень осторожным, потому что результата такого образа жизни ждать долго не придется», — сказал журналист.

После чемпионата мира Мбаппе стал еще популярнее и был гостем различных мероприятий из сферы шоу-бизнеса.

В текущем сезоне чемпионата Франции Мбаппе принял участие в шести матчах, отметившись семью забитыми мячами. Он является лучшим бомбардиром лиги-1.

В мае прошлого года СМИ сообщали, что Мбаппе подписал новый контракт с «ПСЖ», действующий до лета 2024 года. При этом другие источники указывали на то, что футболист уже утвердил соглашение с мадридским «Реалом». В итоге громкий переход в испанский клуб так и не состоялся.

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