Минспорта Украины обратилось к УЕФА насчет бойкота России

Министерство молодежи и спорта Украины обратилось ко всем членам Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с просьбой поддержать бойкот матчей против сборной России. Об этом сообщается в Telegram-канале организации.

«Украина обратилась ко всем ассоциациям — членам УЕФА с просьбой присоединиться к бойкоту любых матчей с Россией. Официально о таком бойкоте уже заявили ассоциации футбола Англии, Польши, Латвии, Литвы, Швеции, Дании, Финляндии, Ирландии, Норвегии, Румынии. Еще несколько стран — Швейцария, Чехия, Нидерланды и Эстония — заявили, что ждут дальнейших объяснений от УЕФА», — сказано в сообщении.

26 сентября исполком УЕФА допустил до международных турниров российские национальные команды из игроков не старше 17 лет в нейтральном статусе.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Национальная команда проводила только товарищеские матчи. В октябре россияне сыграют с Камеруном и Кенией.

Ранее Егор Титов призвал российских игроков не уезжать, а убегать в Европу.