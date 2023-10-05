Титов призвал российских игроков не уезжать, а убегать в Европу

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Егор Титов считает, что в российском чемпионате молодые футболисты не могут прогрессировать. Об этом он заявил Sport24.

«Надо убегать, если есть возможность! Бежать как можно скорее. Потому что у нас нет прогресса. Мы все видим, как сильно упал уровень нашего чемпионата с отъездом иностранцев.

Получается, условно, Тюкавин при предложении из «Атлетико» должен сказать: «Ребята, я не поеду, потому что должен поднять уровень футбола в России». Ему все скажут: «Ну ты дурак, парень?! Поезжай, конечно», — сказал Титов.

Карпин после товарищеского матча со сборной Катара заявил, что российским игрокам нужно уезжать из Российской премьер-лиги (РПЛ). Позже он объяснил свои слова тем, что не советовал покидать лигу всем, а его слова касаются только трансферов в топ-5 чемпионатов Европы.

Сейчас в топ-5 европейских чемпионатов выступают только трое россиян. Полузащитник Александр Головин защищает цвета «Монако», Далер Кузяев — «Гавра», а Алексей Миранчук играет в Италии за «Аталанту».

Ранее экс-игрок «Динамо» заявил, что Соболев сейчас сильнее Тюкавина.