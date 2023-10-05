Вратарь сборной Аргентины назвал игрока, который «прошел футбол»

Вратарь «Астон Виллы» и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес назвал Лионеля Месси своим кумиром на футбольном поле и за его пределами. Его слова передает Goal.

«Это первый и единственный игрок в истории, который прошел футбол. Он завершает карьеру кумиром – не только как игрок, но и как человек. Ему я этого не говорю, потому что он и так это знает. Он знает, как сильно я ценю его и защищаю на поле», — сказал Мартинес.

18 декабря в финале ЧМ сборная Аргентины переиграла сборную Франции и стала новым обладателем трофея. Основное время закончилось со счетом 2:2. Месси отметился забитым мячом. В дополнительное время команды также обменялись голами в ворота друг друга, один из ударов на счету Месси (3:3). В серии пенальти точнее оказались аргентинцы.

Месси этим летом сменил свой клуб. После двух лет в «ПСЖ» игрок решил покорить МЛС. Он подписал контракт с «Интер Майами». Он дебютировал за клуб, отличившись со штрафного в первом матче. Его результативная серия остановилась на девяти играх. Аргентинец пропустил несколько последних игр «Интер Майами» из-за травмы.

Ранее стало известно, где и когда Месси хочет завершить карьеру.