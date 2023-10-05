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Колыванов: российского специалиста за такие результаты в «Спартаке» давно бы сгнобили

Колыванов считает, что к Абаскалю относятся положительно из-за национальности

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Stupnikov Alexander/Global Look Press

Бывший футболист сборной России Игорь Колыванов раскритиковал главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля за то, что он не смог настроить игроков команды на матч против «Динамо». Его слова передает «Рейтинг букмекеров».

«Когда футболист выходит на поле, он при любой ситуации должен играть: для болельщиков, для себя. А если спартаковцы вышли размотивированные, это проблема тренера, который их не настроил, что-то не донес.

Хотя я считаю, что российского специалиста за такие результаты в «Спартаке» давно бы сгнобили, а Абаскаля терпят. Пока совсем на дно не опустятся, что ли?» — сказал Колыванов.

4 октября «Спартак» разгромно уступил «Динамо» в Кубке России со счетом 0:3. Голами отметились Фомин, Бителло и Зазвонкин. Несмотря на это поражение, красно-белые уже обеспечили себе выход в плей-офф турнира.

Абаскаль возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. Специалист до России работал в греческом «Волосе» и швейцарском «Базеле». По ходу сезона он продлил контракт с командой с увеличением заработной платы. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

Ранее Константин Генич заявил, что «Спартак» очень серьезно болен.

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Футбол. Чемпионат России
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