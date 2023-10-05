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Комментатор Генич: «Спартак» болен, и очень серьезно

Комментатор Генич считает, что игроки «Спартака» потеряли веру в Абаскаля

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Комментатор Константин Генич считает, что московский «Спартак» сейчас выглядит очень подавленным. Об этом он заявил «Матч ТВ».

«У меня сложилось впечатление, что игроки потеряли веру в тренера, а тот не знает, как эту ситуацию поменять. Я видел проблески хорошей игры при Гильермо Абаскале, но сейчас я вижу, что «Спартак» болен, и очень серьезно. Как лечить? Таблетками или операцией? Не знаю! Он выглядит подавленным», — сказал Генич.

4 октября «Спартак» разгромно уступил «Динамо» в Кубке России со счетом 0:3. Голами отметились Фомин, Бителло и Зазвонкин. Несмотря на это поражение, красно-белые уже обеспечили себе выход в плей-офф турнира.

1 октября «Спартак» разгромно проиграл самарским «Крыльям Советов» со счетом 0:4 в рамках чемпионата России. Красно-белые уступали к 25-й минуте уже 0:2 благодаря дублю Юрия Горшкова. Во втором тайме еще по голу забили Гарре и Шитов.

Следующий матч красно-белые проведут в Российской премьер-лиге против ЦСКА. Игра состоится 8 октября.

Ранее бывший тренер «Спартака» ответил отказом на предложение вернуться в команду.

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