Стало известно, где и когда Месси хочет завершить карьеру

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси хочет завершить карьеру в «Ньюэллс Олд Бойз». Об этом сообщает El Nacional.

Как утверждает источник, нападающий не планирует завершать карьеру в «Интер Майами», соглашение с которым у него закончится в 2025 году. После завершения контракта аргентинец хочет вернуться в «Ньюэллс Олд Бойз» и там провести свои последние матчи в профессиональной карьере. В этом клубе Месси получал футбольное образование с 1994 по 2000 год, а затем перебрался в «Барселону».

Месси перебрался в «Интер Майами» летом 2023 года после двух лет выступлений за французский «Пари Сен-Жермен». Он дебютировал за клуб, отличившись со штрафного в первом матче. Его результативная серия остановилась на девяти играх.

После 12 игр за «Интер Майами» на счету Месси 11 забитых мячей и пять результативных передач. 20 августа аргентинец завоевал первый трофей в Америке. «Интер Майами» стал обладателем Кубка лиг, обыграв в решающем матче турнира «Нэшвилл» в серии послематчевых пенальти (10:9).

Аргентинец пропустил несколько последних игр «Интер Майами» из-за травмы.

Ранее испанский арбитр назвал позором поведение Месси на чемпионате мира — 2022.